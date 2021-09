O outro lado de Moedas

Assim que a vitória de Carlos Moedas em Lisboa foi confirmada, a equipa de política da SÁBADO mobilizou-se para preparar o trabalho que faz capa da revista que tem nas mãos. Era preciso ouvir os amigos mais próximos do futuro autarca, os colaboradores mais fiéis e ainda contar as histórias dos bastidores da noite eleitoral para fazer um retrato completo do homem que acabou de dar um novo fôlego ao centro-direita.



Ministro e bailarino

A poucos dias da entrega ao parlamento da proposta de Orçamento do Estado para 2022, o ministro das Finanças, João Leão, recebeu a jornalista Helena Garrido para uma entrevista de mais de duas horas. A conversa, descontraída e bem-humorada, decorreu na sala do primeiro andar do ministério com uma enorme mesa oval – a mesma dos encontros com a troika – onde o ministro reúne com os colegas com orçamentos mais pesados, como a Educação ou a Saúde. João Leão foi politicamente correto quando questionado sobre os ministros mais difíceis, mas confessou que naquela sala se vivem momentos de maior “emotividade”. Falou também do seu lado mais pessoal, revelando que gosta de dançar, especialmente tango e que até já dançou até em monumentos, integrado nas iniciativas do Tango na Rua.





Prova cega

Com a proibição da venda de alimentos com açúcar nas escolas, a jornalista Sónia Bento organizou uma prova cega para seis rapazes e raparigas entre os 10 e os 16 anos. Na mesa estavam quatro opções de bolos sem glúten e sem açúcar refinado e também produtos “normais” cheios de açúcar. A ideia era perceber qual seria a escolha dos jovens e mostrar às escolas que há opções saudáveis para pôr à venda nas cantinas e nos bares. Conheça os resultados a partir da página 70.