O valor do cartão rosa

Para perceber se o cartão partidário continuava a ter influência nas nomeações governamentais, a editora executiva Maria Henrique Espada foi olhar para as mudanças na estrutura da Segurança Social em todo o País. E, nos contactos que fez, várias pessoas manifestaram a sua incompreensão pelo interesse jornalístico no tema: é que para quem está dentro do sistema, as alterações em função da cor partidária não causam estranheza. "Claro, fui despedida, mas também não estava à espera de outra coisa", admitiu uma diretora-regional que tinha sido nomeada pelo governo PSD-CDS. Mas é exatamente esse o motivo de interesse: apesar de todas as promessas políticas de isenção, a verdade é que o cartão partidário ainda pesa na hora de nomear. Como se pode ver neste que é a primeira parte de um trabalho que continua nas próximas semanas.





A comunicação tóxica

Nem de propósito, na conversa com a subeditora Vanda Marques, o filósofo Desidério Murcho defende que a sociedade só funciona com um sistema de incentivos e conclui que "os políticos contemporâneos não têm nenhum incentivo para serem competentes". Determinante na avaliação que faz do mundo em que vivemos é também o ambiente tóxico que tomou conta do debate público – no qual se tornaram constantes os insultos, as tentativas de parecermos cultos ou superiores aos outros e de massacrá-los com as nossas opiniões. No meio de tanta gritaria, sabe bem ouvir uma voz que defende a tolerância e o diálogo contra o extremismo.



Histórias de amor

Nas vésperas do dia de São Valentim, a jornalista Sónia Bento conta-lhe as histórias de amor por trás dos relacionamentos de famosos. A atriz Paula Lobo Antunes, por exemplo, conheceu Jorge Corrula nas filmagens de uma curta-metragem há 16 anos e irritou-se com ele logo no primeiro dia. Júlio Isidro disse à atual mulher, Sandra, que queria casar com ela "com aliança, filhos e tudo" no carro. Já Sónia Tavares recorda que com ela e Fernando Ribeiro, líder dos Moonspell, foi tudo à moda antiga. E Júlia Pinheiro confessa que no dia em que foi apresentada a Rui Pêgo o achou a pessoa mais desagradável que já conhecera. Histórias para ler a partir da página 60.



Boa semana.

Mais crónicas do autor Há 44 minutos O valor do cartão rosa Mostramos como o cartão partidário continua a ser preponderante nas nomeações na Segurança Social, conversámos com o filósofo Desidério Murcho sobre a intolerância que grassa no debate público e contamos histórias de amor desconhecidas 03 de fevereiro Devolver a esperança Contamos como o testemunho de um casal que perdeu tudo com a pandemia desencadeou uma onda de solidariedade que lhes devolveu a esperança. E mostramos como alguns dos infetados com a Covid-19 vivem com as suas sequelas. 27 de janeiro Comunidade a crescer Na edição online os nossos assinantes passaram a encontrar notícias e conteúdos exclusivos. Na revista em papel continuamos a contar-lhe a história de pessoas como Sofia e Paulo, um dos muitos casais que a pandemia lançou no desemprego 13 de janeiro Para si, consigo A partir da próxima quinta-feira, 21 de janeiro, a SÁBADO terá um site novo, acessível a assinantes. Em tempos difíceis, a tendência é para nos refugiarmos junto daqueles com quem nos sentimos em segurança. Esperamos que continue a escolher a SÁBADO como o seu refúgio informativo 05 de janeiro As histórias da voz do fado A jornalista Rita Bertrand lembra uma história pessoal reveladora da simpatia e charme de Carlos do Carmo – depois de Amália, ele terá sido a maior voz do fado. E ainda: a juventude rural de Marisa Matias; pessoas que pedem ajuda na Internet para pagar água, luz ou gás. Mostrar mais crónicas