O que se sabe sobre Jesus?

Jesus é uma figura sagrada para os católicos. Mas o que se sabe do homem? Sabia ler? Foi casado com Maria Madalena? Viveu na Índia? Fomos à procura das respostas. E ainda: a história do maestro Martim Sousa Tavares, novo jurado do Ídolos; os doces de Páscoa feitos pelos chefs-pasteleiros para a SÁBADO - um até veio do Porto de avião.

Jesus é a figura mais famosa do Ocidente, mas não existe um único documento histórico escrito por ele ou um registo nos arquivos romanos. A Arqueologia tem ajudado a descobrir pistas, como contou o israelita Amit Re’em, que descreve Jerusalém como "a loja de doces dos arqueólogos". A subeditora Vanda Marques falou com 10 especialistas, entre biblistas, arqueólogos, historiadores e jornalistas que estudam o tema, mas há ainda muitos mistérios por resolver. Jesus foi casado com Maria Madalena, como sugere o túmulo de Talpiot? Sabia ler, como sugerem os Evangelhos? Viveu na Índia? O biblista João Lourenço acredita que o maior mistério é o que terá feito entre os 13 e os 30 anos. "Faltam-nos os meios e os instrumentos que nos permitam chegar a esse contexto."





As botas do violinista

No primeiro dia em que a jornalista Susana Lúcio acompanhou o novo jurado do concurso Ídolos, o maestro Martim Sousa Tavares, foi até Aveiro assistir ao ensaio da Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida pelo filho mais novo do jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares. O ensaio estava a decorrer na Casa de Chá, um chalé à beira de um ribeiro, no Parque da Cidade, e quando a jornalista e o repórter fotográfico Ricardo Meireles chegaram foram convidados a entrar por um homem vestido de negro, calças de ganga e botas de motoqueiro. “É aqui”, disse a sorrir. “Almocei ao vosso lado no restaurante, ouvi-vos a falar da orquestra e fiquei curioso”, explicou. Não era o maestro, mas um dos violinistas que passaria as horas seguintes a ensaiar As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, de Haydn. Martim Sousa Tavares surgiu a seguir, de ténis, calças de ganga e casaco de bombazine. Estivemos com o maestro, de 30 anos, em mais três ocasiões: no Ídolos, nos programas dele na rádio e em sua casa – aí, tocou piano para a SÁBADO, como poderá ver num vídeo no site.



A chef trouxe os bolos no avião

Para fazer a terceira edição da Páscoa à chef-pasteleiro, os jornalistas Sebastião Almeida e Miguel Baltazar juntaram seis chefs no estúdio da SÁBADO, em Lisboa. Objetivo: dar a conhecer estes pasteleiros – a maioria em fase de afirmação de carreira – e fotografar algumas das suas criações. Três trabalham em Lisboa, mas Carol, Sara e Mila viajaram do Porto no próprio dia (duas de comboio e uma de avião), preocupando-se, por isso, em fazer bolos de fácil transporte e conservação. No fim, as seis sobremesas foram postas numa mesa na redação, para degustação dos jornalistas da SÁBADO.



