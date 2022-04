Foi um caso que alarmou o País, a 10 de fevereiro, quando surgiram as notícias de que um jovem estaria a planear um massacre na Faculdade de Ciências, em Lisboa. Dois meses depois, contamos-lhe o que realmente aconteceu e traçamos-lhe o perfil de João, com a ajuda dos pais, que falam pela primeira vez.

As falhas no caso de João

O que aconteceu verdadeiramente com João, o jovem estudante que planeou cometer um massacre na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa? Foi um desvario? Foi a má influência de Micaela, a amiga virtual que ele conheceu na Internet, como defendem os pais? Ou foi apenas uma chamada de atenção? A diretora da SÁBADO, Sandra Felgueiras, e a jornalista Lucília Galha começaram a investigar esta história logo depois de o rapaz ter sido detido, a 10 de fevereiro. Perceberam que havia algumas incongruências no processo e que pode ter sido mal acompanhado pelo SNS (existem graves falhas no acompanhamento do autismo e na transição destes jovens para a idade adulta). Na última semana, as jornalistas estiveram com os pais de João, que contam a sua versão – foi a primeira vez que falaram e aceitaram dar a cara, como pode ler nesta edição.







A diretora da SÁBADO, Sandra Felgueiras, entrevista os pais de João, detido por ser suspeito de preparar um ataque à Faculdade de Ciências, em Lisboa Vitor Mota





Para escrever o perfil de Rui Costa enquanto dirigente, o jornalista Tiago Carrasco realizou 21 entrevistas a antigos administradores da SAD do Benfica, ex-dirigentes e antigos funcionários, bem como a comentadores, jornalistas, velhas glórias do clube e ex-companheiros de equipa do Maestro. Nove deles deram autorização para serem citados, 12 pediram para permanecer anónimos (entre estes, algumas das figuras mais importantes no Benfica dos últimos anos). A SÁBADO contactou o Benfica para entrevistar Rui Costa e atuais dirigentes e funcionários, mas o pedido foi recusado. Apesar disso, foi possível retratar os 13 anos da ligação entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa, uma relação tóxica que às vezes resvalou para o ódio, com insultos e desconsiderações. Rui Costa aguentou tudo e recusou-se a sair, à espera da oportunidade para se sentar na sua cadeira de sonho: de presidente.







Sónia Bento falou com as autoras em casa de Ana Maria Magalhães. A jornalista era fã da coleção, que leu em criança. O seu livro favorito: Uma Aventura na Cidade bruno colaço





A jornalista Sónia Bento e o repórter fotográfico Bruno Colaço não pediram autógrafos às escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Mas podiam tê-lo feito. Afinal, os dois são fãs de Uma Aventura e leram os livros em criança. Numa altura em que a coleção está a fazer 40 anos (e a lançar o 64º livro, Uma Aventura nas Arábias), os repórteres estiveram com as autoras na sala onde escrevem as histórias e num encontro com dois fãs, pai e filho: Luís, de 46 anos – que leu não só Uma Aventura, mas também Viagens no Tempo, outra coleção das escritoras – e Sebastião, de 11, que levou um saco com os seus livros para os autografarem.