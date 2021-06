Fomos ver o que há de novo em Melides e até encontrámos uma praia praticamente desconhecida; entrevistámos Diogo Lacerda Machado, o melhor amigo do primeiro-ministro; e estivemos com Sara Norte, a atriz que serve às mesas para pagar as contas.

As novidades do paraíso

Enquanto fazia a reportagem sobre o que há de novo em Melides, a redatora principal Ana Taborda ouviu António Santos – proprietário do projeto Twopack Kitchen, juntamente com a mulher, Marta – falar-lhe numa praia com escarpas semelhantes às da Galé mas praticamente desconhecida. A jornalista soube imediatamente que tinha de lá ir. Naquele dia não era possível, mas numa segunda oportunidade foi António Santos que guiou a equipa da SÁBADO por uma estrada de terra batida que, em determinadas zonas, parecia ter mais areia do que o aconselhável para o carro em que os jornalistas seguiam. Mas umas centenas de metros depois, e após uma pequena caminhada, chegaram à praia fantástica – e deserta. Esta é apenas uma das muitas novidades que poderá encontrar na revista que tem nas mãos.





A dúvida do amigo do PM

Na primeira entrevista que dá, Diogo Lacerda Machado recebeu a jornalista Helena Garrido no Palácio da Quinta Patino, onde está instalada a Geocapital, a empresa de que é administrador. A entrevista decorreu numa sala enriquecida com pinturas que fazem lembrar o oriente e de cujas janelas se vê, ao longe, o mar. Durante mais de uma hora e meia o empresário que ficou conhecido como o "melhor amigo" do primeiro-ministro António Costa revelou a sua memória invulgar ao identificar datas, horas ou locais de acontecimentos. O seu tom de voz nunca muda, nem quando a jornalista lhe perguntou se tinha ajudado os filhos a arranjar emprego ou se se vê como lobista. Só foi menos direto quando questionado sobre a TAP. E teve apenas uma dúvida: quando a repórter fotográfica, Raquel Wise, o sentou no banco do jardim do Palácio. "Mas isso não parecerá um casamento?", perguntou.



Pés assentes na terra

Com pequenos papéis – e irregulares – na televisão, Sara Norte serve às mesas de um restaurante de praia para pagar as contas. Quando a jornalista Raquel Lito a encontrou na passada sexta-feira, uma das suas colegas nem sabia que ela era tão mediática. Acreditou quando a repórter lhe mostrou uma pilha de notícias sobre Sara Norte. Ambas as folhearam e comentaram as produções fotográficas enquanto ali ao lado eram preparadas gambas e ameijôas num dia de praia cinzento.



Boa semana.