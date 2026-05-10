Teerão ameaça dificultar passagem por Ormuz a países que apliquem sanções dos EUA

"Hoje exercemos soberania sobre o estreito de Ormuz e qualquer embarcação que queira atravessá-lo deverá coordenar connosco", afirmou o porta-voz do Exército iraniano, general de brigada Mohammad Akraminia.

Teerão afirmou este domingo que estabeleceu um "novo sistema jurídico e de segurança" no estreito de Ormuz e advertiu que os países que aplicarem as sanções dos Estados Unidos contra a República Islâmica enfrentarão dificuldades para transitar por aquela via marítima.



Estreito de Ormuz tem sido palco de uma guerra marítima AP

"A partir de agora, os países que seguirem os Estados Unidos na aplicação de sanções contra a República Islâmica do Irão enfrentarão sem dúvida problemas ao atravessar o estreito de Ormuz", declarou o porta-voz do Exército iraniano, general de brigada Mohammad Akraminia, numa entrevista à agência IRNA.

Akraminia, assegurou que o Irão exerce agora um controlo "fundamental e estratégico" sobre o estreito de Ormuz, um dos principais corredores energéticos do mundo.

Segundo o porta-voz, a nova situação poderia ter efeitos económicos, políticos e de segurança, e até mesmo contribuir para neutralizar as sanções secundárias dos Estados Unidos e parte das sanções primárias.

"Hoje exercemos soberania sobre o estreito de Ormuz e qualquer embarcação que queira atravessá-lo deverá coordenar connosco", afirmou.

O militar assegurou ainda que, até agora, o Irão não tinha utilizado plenamente o potencial geopolítico do estreito e permitia a passagem tanto de aliados como de adversários.

No entanto, sustentou que o conflito levou Teerão a aproveitar esta capacidade estratégica e a redefinir o quadro de controlo sobre a rota marítima, pela qual transita 20% do petróleo mundial.

O Irão impôs restrições à passagem de navios e petroleiros desde os primeiros dias da guerra com Israel e os EUA, iniciada em 28 de fevereiro, o que provocou que os preços do petróleo disparassem acima de 100 dólares.

Washington, por sua vez, respondeu com um bloqueio naval sobre a portos e navios iranianos desde 13 de abril para pressionar o país a assinar um acordo de paz, que até ao momento não foi alcançado, e a Casa Branca continua à espera da resposta do Irão à sua última proposta.

As partes chegaram até a trocar fogo na quinta e na sexta-feira, apesar do cessar-fogo acordado em 08 de abril que continua em vigor.

Os Estados Unidos informaram que bombardearam instalações militares na costa iraniana em resposta a ataques contra os seus navios no estreito de Ormuz, enquanto Teerão afirmou que lançou os mísseis porque um petroleiro iraniano tinha sido atacado anteriormente.