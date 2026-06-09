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Irão: Trump promete retaliar após abate de helicóptero em Ormuz

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A ameaça de Trump surge um dia após as forças iranianas terem abatido um helicóptero norte-americano que operava na região estratégica do estreito de Ormuz.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que os Estados Unidos irão retaliar contra o Irão após o abate de um helicóptero militar norte-americano no estreito de Ormuz.

Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA EPA

“Dois pilotos estiveram envolvidos, ambos ilesos. Ainda assim, os Estados Unidos devem, obviamente, responder a este ataque”, escreveu Trump na sua plataforma, Truth Social.

A ameaça de Trump surge um dia após as forças iranianas terem abatido um helicóptero norte-americano que operava na região estratégica do estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.

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