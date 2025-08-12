Zelensky diz que Putin quer a região de Donetsk como parte de um cessar-fogo

Zelensky partilhou ainda que a necessidade de ceder território lhe foi transmitida por autoridades americanas durante a preparação do encontro entre os presidentes russo e norte-americano.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta terça-feira que o seu homólogo russo quer que a Ucrânia se retire dos 30% da região de Donetsk que ainda controla como parte do cessar-fogo, o que já rejeitou.



Zelensky garante que não vai ceder territórios Presidential Office of Ukraine/picture-alliance/dpa/AP Images

Zelensky garantiu, numa conferência de imprensa, que a Ucrânia não se vai retirar dos territórios que controla, até porque considera que isso seria inconstitucional e um trampolim para uma invasão futura. Segundo o presidente ucraniano Putin quer que os nove mil quilómetros quadrados que restam da região de Donetsk, onde neste momento ocorrem as

O ucraniano afirmou que as discussões diplomáticas que estão a ser lideradas pelos Estados Unidos para o fim da guerra não estão a ter em conta as garantias de segurança que devem ser dadas à Ucrânia para evitar agressões russas e que o formato pensado para a reunião de sexta-feira entre Vladimir Putin e Donald Trump não inclui a participação da Europa, duas condições que são essenciais para Kiev.

Zelensky partilhou ainda que a necessidade de ceder território lhe foi transmitida por autoridades americanas durante a preparação do encontro entre os presidentes russo e norte-americano. O enviado especial Steve Witkoff terá referido que deveria haver concessões territoriais de ambos os lados.

Ainda não é claro se a Ucrânia vai, ou não, estar representada na reunião de sexta-feira.