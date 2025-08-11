Ucrânia: Merz convida Trump, Zelensky e NATO para reunião antes de cimeira com Putin

Donald Trump e o homólogo russo, Vladimir Putin, vão discutir a guerra na Ucrânia na sexta-feira, o chefe de Estado ucraniano não foi convidado para a reunião.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, convidou os Presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, o secretário-geral da NATO e vários líderes europeus para uma reunião virtual na quarta-feira, dois dias antes da cimeira Trump-Putin, foi hoje divulgado.



Merz convida Trump, Zelensky e NATO para reunião sobre a Ucrânia antes de cimeira com Putin Virginia Mayo/ AP

Em comunicado, o Governo alemão indicou que as negociações se concentrarão na “situação atual na Ucrânia, tendo em vista a reunião planeada" entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira no Alasca, para a qual o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi convidado.

Segundo Berlim, as negociações deverão focar-se em “outras opções de ação para pressionar a Rússia”, bem como em “preparações para possíveis negociações de paz e questões relacionadas a reivindicações territoriais e segurança”.