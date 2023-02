Zelensky diz que objetivo de Putin era 'derrotar a Europa'

Philippe Buissin/European Union 2023/Handout via REUTERS

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quinta-feira que a Rússia é a maior ameaça "ao modo de vida europeu" e que a derrota de Putin irá mostrar o quão coesa está a União Europeia (UE).Zelensky começou por agradecer a "atenção que tem sido dada à Ucrânia", depois de ser recebido com um grande aplauso no Parlamento Europeu."A Ucrânia quer aproximar-se dos valores europeus", assegurou Zelensky, mas disse que para isso precisa de ajuda para se defender do regime russo. E lembra que a vitória ucraniana é essencial para manter a UE como uma "união livre" e "moderna". "É a forma de vida europeia. É a forma de viver europeia, as regras europeias, em que cada indivíduo tem liberdade", descreveu, afirmando que é a essa UE que a Ucrânia quer pertencer.Zelensky deixou críticas ao presidente russo, afirmando que Vladimir Putin "é um ditador" que olha para os milhões de russos como "carne para canhão". Aponta Putin como o principal adversário do "modo de vida europeu". "Estamos a defender-nos contra a maior força antieuropeia do mundo moderno.""A Rússia queria derrubar-nos. Derrubar a Europa. Mas não contava com a nossa resistência", afirmou Zelensky, sublinhando que a Europa "não está a perder".No final do discurso, o presidente ucraniano recebeu uma bandeira da União Europeia, ouvindo-se depois o hino da Ucrânia e o da União Europeia.Na introdução de Zelensky, Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu, afirmou: "Sabemos o sacrifício que o vosso povo tem feito pela Europa e devemos honrá-lo não só em palavras, mas também com ações". E terminou, dizendo que honrar esse sacrifício deve passar por ceder "os caças necessários para proteger a liberdade que tantos tomaram por garantida".