Zelensky admite levar a referendo a cedência de territórios aos russos

Com a pressão americana para que seja estabelecido um acordo de paz, o Presidente ucraniano coloca no povo ucraniano a decisão sobre o que fazer aos territórios ocupados.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu nesta quinta-feira levar a referendo a cedência de territórios que são atualmente ocupados pelos russos, depois da invasão de fevereiro de 2022.



Zelensky aborda divisões negociais sobre territórios controlados pelos russos

"Os russos querem toda a região do Donbas – e não aceitamos isso. (...) Acredito que o povo ucraniano vai responder a esta questão. Seja na forma de eleições ou de um referendo, o povo ucraniano tem uma palavra a dizer", disse o líder ucraniano, citado pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

O controlo dos territórios atualmente controlados pelos russos, que representam cerca de 20% da Ucrânia e situam-se na zona leste do país, tem sido um dos pontos de discórdia para um acordo de paz.

Volodymyr Zelensky confirmou ainda que a Ucrânia enviou, na quarta-feira ao final do dia, um novo rascunho de um plano de paz, composto por 20 pontos. "Os americanos têm estado à procura do formato mais apropriado", sublinhou Zelensky sobre a mediação que está a ser feita pelos EUA. "Vamos ver como corre. Neste momento, acredito que muito depende do nosso exército".

Ainda esta semana, em pleno processo negocial, o Presidente dos EUA, Donald Trump, atirou mais pressão sobre a Ucrânia e Zelensky com declarações duras. "A Rússia está em vantagem. E sempre esteve. É muito maior e mais forte nesse sentido [em termos militares]. Dou um enorme crédito ao povo e às forças armadas da Ucrânia pela coragem e pela luta. Mas, no fim, o tamanho vai prevalecer – e esta é uma grande diferença de tamanhos", afirma o Presidente norte-americano, que instou Volodymyr Zelensky, líder ucraniano, a começar a aceitar algumas cedências - até porque "está a perder" a guerra.

"Ele [o Presidente da Ucrânia] vai ter que se mexer e começar a aceitar alguma coisa, até porque está a perder", sublinhou ainda Trump numa entrevista ao Politico.