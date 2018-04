Serguei Skripal, de 66 anos, e a filha, Yulia, de 33, foram envenenados a 4 de Março em Salisbury, no sul de Inglaterra, com um gás neurotóxico produzido, segundo as autoridades britânicas, no âmbito de um programa químico nuclear soviético, o que Moscovo nega. O incidente de Salisbury desencadeou entre Moscovo e o Ocidente uma das piores crises diplomáticas dos últimos anos, que já levou à ordem de expulsão de cerca de 300 diplomatas. A 14 deste mês, o Reino Unido anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos, uma manobra diplomática que foi seguida nos últimos dias por muitos países ocidentais, pela Ucrânia e pela NATO, o que afectou mais de 150 membros de representações diplomáticas da Rússia em dezenas de países. Na União Europeia, foram 18 os países que seguiram os procedimentos de Londres, ordenando a expulsão de mais de 30 diplomatas russos, além dos 23 que foram inicialmente mandados sair do Reino Unido. Estas expulsões foram anunciadas pela Alemanha (quatro expulsões), França (quatro), Polónia (quatro), Lituânia (três), República Checa (três), Espanha (dois), Itália (dois), Holanda (dois), Dinamarca (dois), Suécia (um), Letónia (a), Roménia (um), Croácia (um), Finlândia (um), Estónia (um), Hungria (um), Irlanda (um) e Bélgica (um). Portugal foi um dos países que, juntamente com a Eslováquia, Bulgária, Luxemburgo e Malta, chamaram embaixadores para conversações, mas não expulsaram diplomatas russos. Depois do anúncio destes países, a Rússia anunciou que iria retaliar proporcionalmente, criticando as medidas tomadas por Londres sem provas e reafirmando a sua inocência na utilização de um agente químico para envenenar o antigo espião Skripal e a sua filha.

Yulia Skripal, a jovem russa que foi envenenada juntamente com o pai, no início de Março, no Reino Unido, assumiu esta quarta-feira que não pretende aceitar "por agora" a assistência disponibilizada pela embaixada da Rússia em Londres.O comunicado de Yulia foi tornado público através da polícia britânica. No documento, citado pela Reuters, a jovem de 33 anos diz que o seu pai, Serguei Skripal, continua "gravemente doente" e que ela ainda sofre dos efeitos do gás nervoso que foi usado para os envenenar.Yulia assume não se sentir com força suficiente para dar uma conferência de imprensa, mas garantiu: "Ninguém fala por mim ou pelo meu pai". Nos últimos dias, Moscovo disse temer que a jovem tivesse sido raptada pelas autoridades, depois te der tido alta na segunda-feira e ter sido colocada num local seguro.