A revelação foi feita durante a segunda audição do fundador do Facebook ao Congresso norte-americano.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, garante na comissão de Comércio e de Energia da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) que os seus dados estiveram incluídos na fuga de informação de utilizadores daquela rede social à Cambridge Analytica.



A revelação foi feita a Anna Eshoo, senadora democrata do Estado da California, durante a segunda (e última) audição no Congresso. Leia a conversa entre a senadora e o presidente executivo do Facebook:

"- Acha que tem uma obrigação moral de gerir uma plataforma que protege a democracia?

- Sim.

- Os seus dados pessoais foram incluídos na fuga de informação à Cambridge Analytica?

- Sim.

- Está disposto a mudar o seu modelo de negócio em prol de proteger o interesse da privacidade individual?

- Não sei o que quer dizer com isso. "

Mark Zuckerberg participou esta terça-feira na primeira de duas audições. Na primeira audição, o fundador do Facebook explicou a polémica com a empresa Cambridge Analytica: "O que vemos aqui é que as pessoas escolheram partilhar informação com um programador que foi transferida para fora do nosso sistema", disse. A audição desta quarta-feira é a segunda última.



O Facebook está no centro de uma polémica internacional associada com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores daquela rede social, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, nomeadamente no escrutínio que ditou a eleição de Donald Trump para a Casa Branca e no referendo sobre o 'Brexit' (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).