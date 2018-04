CEO da Cambridge Analytica abandona o cargo

Recorde-se que a Cambridge Analytica está no centro do "furacão" mediático após ter sido provado que usou uma aplicação para ter acesso indevido a dados de milhões de utilizadores, dados esses que foram usados para enviar propaganda direccionada para influenciar as eleições norte-americanas e, eventualmente, o resultado do referendo do Brexit.





O presidente executivo da empresa de consultoria política Cambridge Analytica, Alexander Taylor, vai abandonar o cargo. O actual CEO da empresa passou a ocupar esta posição em substituição de Alexander Nix, que se demitiu após o escândalo sobre acesso a dados de milhões de utilizadores do Facebook.Desconhece-se, para já, quem será o seu sucessor. No entanto, sabe-se que Taylor não vai deixar a empresa, voltando a ocupar a posição de "chief data officer", que tinha anteriormente.O anúncio foi feito pela empresa esta quarta-feira, em comunicado. No texto, a empresa agradece "todo o trabalho" de Taylor "nesta altura tão desafiante".