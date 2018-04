O governo britânico confirmou que foram encontrados no apartamento de Sergei Skripal, o ex-espião russo envenenado juntamente com a filha em Salisbury, no Reino Unido, dois porquinhos-da-Índia mortos e um gato persa que, devido ao "estado de ansiedade", teve que ser eutanasiado. O grupo de defesa dos direitos dos animais PETA acusa as autoridades britânicas de serem responsáveis pela morte dos animais.

Quando Sergei e Yulia Skripal foram hospitalizados, a polícia de Salisbury selou o apartamento, deixando os animais abandonados no interior.

Segundo avança o The Independent, o gato persa preto estava num estado de ansiedade do qual não poderia recuperar, tendo os veterinários optado pela eutanásia.

Elisa Allen, directora da PETA, lamentou a morte dos animais, responsabilizando as autoridades. "Estas mortes são outra tragédia nesta situação horrível, e desta vez as autoridades britânicas são, obviamente, culpadas", disse, citada pelo jornal britânico.

"Ninguém devia ter deixado estes animais fechados dentro da casa. Claramente deviam ter sido resgatados", defendeu a responsável. O grupo de defesa dos direitos dos animais vai pedir que seja feita uma investigação para "determinar como foi permitido que isto acontecesse e para assegurar que são implementados procedimentos para impedir mais perdas de vidas".