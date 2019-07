Um homem que estava perdido com os seus dois cães no alto deserto de Oregon, EUA, há quatro dias, foi resgatado por um ciclista de montanha no dia 18 de julho. Quando o ciclista o encontrou, o homem estava deitado numa estrada de terra à beira da morte, segundo um comunicado feito pelas autoridades na quinta-feira.

Gregory Randolph caminhou 22.5 quilómetros com um dos seus dois cães depois de o seu jipe ter ficado preso no leito de um riacho.

Após quatro dias perdido, o homem de 75 anos foi encontrado pelo ciclista Tomas Quinones, de Portland, que se deparou com Randolph deitado numa estrada de terra quase inconsciente. Ao aproximar-se, Quinones apercebeu-se do estado grave de Randolph, que sofrera fortes queimaduras. Não se conseguiu levantar, sentar, falar e mal bebeu a água que o ciclista lhe tentou dar.

Uma vez que Tomas Quinones não tinha rede no telemóvel há já dois dias, utilizou o dispositivo GPS, que levava em caso de emergência, para enviar um SOS. A ajuda apareceu cerca de uma hora depois: Randolph foi levado para o hospital onde esteve a recuperar durante alguns dias antes de voltar para casa.

Poucos minutos depois do resgate, um xerife apareceu para levar o cão de Randolph que já tinha sido alimentado pelo ciclista que lhe deu manteiga de amendoim que trazia consigo. O xerife ainda seguiu as pegadas de Randolph, mas não encontrou nem o carro nem o outro cão.

A policia de Oregon acabou por encontrar o jipe dois dias mais tarde através de um meio aéreo. Junto ao veículo estava o outro cão de Randolph que possivelmente se terá alimentado da água proveniente de poças de lama. O carro estava a muitos quilómetros da estrada mais próxima.

Depois do resgate, o ciclista seguiu caminho e afirmou sentir-se feliz por ter encontrado o homem a tempo.