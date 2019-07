BoJo e Carrie Symonds: um casal fora da caixa em Downing Street

Na cerimónia em que Boris Johnson entrou no número 10 de Downing Street para assumir o governo britânico, os media não largaram uma pessoa – Carrie Symonds, a discreta namorada de Johnson, que assistiu ao evento no meio do staff do primeiro-ministro. Symonds é material mediático quente – o vestido florido que usou nesse dia esgotou nas plataformas online horas depois de ter sido mostrado, reportam os jornais do Reino Unido. A pergunta, então: porquê o alarido pouco habitual com a parceira do primeiro-ministro?

A primeira pista está na palavra "parceira". Nunca um primeiro-ministro britânico teve um parceiro ou parceira com quem não fosse casado. Symonds é desde o ano passado namorada de Johnson, mas o agora primeiro-ministro está ainda no processo de divorciar-se de Marina Wheeler, com quem teve quatro filhos e foi casado durante 25 anos. A situação inédita está a deixar os media – e supostamente o público – em estado frenético.

É constante a especulação sobre se Johnson e Symonds irão viver juntos em Downing Street (a imprensa diz que sim), sobre se Syomnds irá acompanhar o primeiro-ministro nas viagens oficiais ou, afinal, sobre que papel terá. Este último não está formalmente definido e é feito essencialmente por quem o ocupa – o marido da demissionária Theresa May, por exemplo, remeteu-se a um discreto papel de apoio na retaguarda.

A diferença de idades entre o casal – Symonds, 31, é 24 anos mais nova do que Johnson – serve para alimentar a curiosidade sobre uma relação que conseguiu ser relativamente discreta até ao mês passado. Nessa altura, em plena campanha pela liderança do Partido Conservador, um vizinho chamou a polícia com queixas sobre uma altercação intensa entre Johnson e Symonds, facto noticiado pelo The Guardian. Boris Johnson tem consistentemente recusado falar sobre a namorada, invocando o direito de reserva à vida privada daqueles que ama.

A máquina de comunicação

A segunda pista para perceber a efervescência à volta de Symonds tem a ver com outra novidade naquelas paragens – a jovem de 31 anos tinha uma carreira política em ascensão antes de ser namorada de Johnson. Symonds é filha do fundador e de uma das advogadas do jornal Independent. Teve uma educação esmerada – colégio privado, graus académicos em artes e teatro em Warwick – e entrou para o Partido Conservador em 2010, com 22 anos, como assessora de comunicação.

A subida na máquina foi constante – fez parte da equipa de apoio a Boris Johnson quando este foi eleito presidente da câmara de Londres em 2012 – e aos 29 anos tornou-se diretora de comunicações do partido, a mais nova de sempre. Trabalhou também como conselheira para várias figuras-chave do governo Conservador.

O trabalho e estilo de Symonds conquistaram a apreciação de muitos na bolha da política partidária, reportam os jornais, e foi por eles defendida quando surgiram as primeiras notícias em tom tipicamente sórdido sobre o namoro com Johnson, cujas aventuras extra-maritais não eram segredo para a imprensa – antes da confirmação do divórcio, o casamento esteve para terminar pelo menos duas vezes, segundo a revista Tatler.

A imprensa britânica atribui-lhe a mudança para melhor na imagem mais caótica do ex-jornalista Johnson. "Desde que ela chegou ele tornou-se numa figura mais elegante, perdeu peso, cortou o cabelo", comentou a editora-adjunta de política do Sunday Times, citada pela CNN. A mudança não é apenas superficial. "É uma comunicadora política com crédito estabelecido e sabe como mantê-lo com a mensagem política afinada", comenta a mesma jornalista.

A PR Week, uma publicação sobre a indústria das relações públicas, colocou-a no ano passado como a segunda figura mais influente na comunicação política, mas Symonds acabou por sair do partido em 2018. Trabalha agora como ativista na Vibrant Oceans, um programa ambiental da Bloomberg Philantropies, o braço filantrópico do bilionário Michael Bloomberg.



Hoje apresenta-se assim na rede social Twitter: "Conservacionista. Oceanos. Lutando contra a poluição de plástico. Ex-directora de comunicações dos conservadores e ex-conselheira especial do Governo. Mecenas da Conservative Animal Welfare Foundation". O seu mural está repleto de posts sobre a defesa do ambiente. Uma conservadora transformada em ativista ambiental é outra particularidade de Carrie Symonds – o plástico em casa do primeiro-ministro pode ter os dias contados.