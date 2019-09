O Departamento de Estado dos Estados Unidos considerou que o ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, que morreu esta sexta-feira, ajudou a libertar o seu país, mas depois acabou por "trair as esperanças do seu povo"."Apresentamos as nossas condolências para aqueles que lamentam a perda do antigo presidente do Zimbabué Robert Mugabe", refere a porta-voz do diplomacia norte-americana, Morgan Ortagus, em comunicado.No documento, Washington lembrou ainda a má administração económica de Mugabe."Robert Mugabe ajudou a libertar o Zimbabué, mas as violações dos direitos humanos e a má administração económica empobreceram milhões e traíram as esperanças do seu povo para o país", acrescentou.A porta-voz salientou ainda que os Estados Unidos continuam a apoiar as aspirações do povo do Zimbabué "por um futuro melhor e mais próspero".Robert Mugabe morreu hoje aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo de presidente que ocupou durante 37, depois de liderar uma campanha de guerrilha contra o Governo da ex-colónia britânica.O ex-presidente do Zimbabué morreu num hospital em Singapura onde recebia tratamento médico há cinco meses.