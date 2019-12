prisão permanente sujeita a revisão . Ou seja, esta condenação é revista a cada intervalo de tempo, decidindo-se, então, se os reclusos devem continuar detidos ou se podem ser postos em liberdade. Esta pena foi introduzida em 2015 e são 13 os criminosos que a receberam como sentença. Apenas em dois casos, a pena foi revista.

.



Casado e pai de uma filha, José Enrique Abuín Gey já tinha sido detido por tráfico de cocaína e tinha antecedentes de agressão sexual a uma familiar.





O autor confesso do homicídio de Diana Quer , em 22 de agosto de 2016, foi condenado esta terça-feira a prisão perpétua. José Enrique Abuín, conhecido como El Chicle, foi considerado culpado de homicídio com dolo, cometido para ocultar um outro delito, neste caso, um crime de agressão sexual contra a vítima. De acordo com a imprensa espanhola, foi também condenado por um crime de sequestro.No caso espanhol, a figura jurídica de prisão perpétua é substituída pelaAssim sendo, e perante a possibilidade de El Chicle pode sair da prisão, a pena inclui ainda dez anos de liberdade vigiada, não podendo o homicida aproximar-se dos pais e da irmã de Diana - seja das suas casas ou dos locais onde estejam - a uma distância inferior a mil metros. Além disso, não pode contactar com estes de qualquer maneira, durante a pena de prisão e caso venha a ser libertado, durante esse intervalo de dez anos.Abuín ficou condenado ao pagamento de uma indeminização de 130 mil euros aos pais de Diana e uma outra de 40 mil à irmã da jovem assassinada. Também terá que pagar as custas judiciais. As penas tiveram em conta a atenuante de ter confessado o crime.