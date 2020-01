Vox esquece-se que Portugal existe ao organizar manifestação

No Twitter, o partido espanhol de extrema-direita Vox convocou uma manifestação usando uma imagem insólita: a da Península Ibérica para indicar que "Espanha Existe". Na rede social, onde a imagem foi partilhada pela primeira vez no perfil do Vox esta sexta-feira, somam-se críticas de portugueses e espanhóis.

Além do erro da inclusão de Portugal, o Vox também se "esqueceu" das Ilhas Baleares, das Ilhas Canárias, de Ceuta e de Melilla (ambas no norte de África).

A imagem também foi partilhada no perfil de Twitter de Santiago Abascal, líder do Vox. Lá, um utilizador criticou: "Vá, parece que Portugal não existe, nem as ilhas Baleares nem as Canárias."

No Twitter do Vox, já são várias as críticas dos portugueses. Apesar de a imagem ter sido partilhada na sexta-feira pela primeira vez, desde então - e depois de apontado o erro - já foi divulgada várias vezes.

A manifestação Espanha Existe, segundo a imagem, é "por um governo que respeite a Constituição e a Soberania". O protesto surge depois de o partido separatista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ter disposto a abster-se para permitir a tomada de posse de Pedro Sanchez como primeiro-ministro de Espanha. O voto decisivo dá-se esta terça-feira.

Este sábado, Sanchez elencou as suas prioridades no Parlamento espanhol, e prometeu resolver a disputa com a Catalunha depois de ter recebido o apoio do ERC. Prometeu que nem a Constituição de Espanha nem o governo iam quebrar: "O que vai quebrar é o bloqueio de um governo progressista democraticamente eleito pelo povo espanhol."

O PSOE de Sanchez e o Unidas Podemos de Pablo Iglesias irão formar um governo de coligação. Mas como ficaram abaixo da maioria com 155 assentos num parlamento de 350 lugares, Sanchez terá que colher o apoio dos pequenos partidos regionais.