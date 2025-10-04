Rússia ataca instalações elétricas e Ucrânia aponta para petrolíferas

Cerca de 50.000 consumidores na Ucrânia ficaram sem energia.

A Rússia atacou, esta noite, com drones várias instalações elétricas na região de Cherníguiv, no Norte da Ucrânia, deixando cerca de 50.000 consumidores sem energia e Kiev voltou a apontar para as petrolíferas de Moscovo.



Bombeiros combatem incêndio em instalações elétricas ucranianas AP Photo/Andrii Marienko

Numa publicação na rede social Facebook, a elétrica Chernihiv Oblenergo precisou que um ataque, durante esta madrugada, danificou importantes instalações elétricas.

“As interrupções […] afetaram cerca de 50.000 utilizadores”, detalhou.

Os trabalhos de restabelecimento do fornecimento de energia já foram iniciados.

Só nas últimas 24 horas, as defesas áreas ucranianas abateram 73 drones russos nas regiões Norte e Leste do país. Outros 36 não foram intercetados e, juntamente com três mísseis, atingiram 21 locais.

Esta noite, a Ucrânia também recorreu a drones para atingir a zona industrial de Leningrado, na Rússia, informou o governador regional Alexander Drozdenko, através de uma publicação no Telegram.

“As defesas antiaéreas estão a operar contra drones e Kirishi. Um incêndio deflagrou na zona industrial. Os bombeiros já começaram a extingui-lo”, referiu

Na cidade de Kirishi está localizada a refinaria de petróleo KINEF, que pertence à Surgutneftegaz.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, foram abatidos 117 drones ucranianos na noite passada.

O relatório militar indica que foram realizados ataques contra 10 regiões da Rússia e Crimeia.

A Ucrânia tem vindo a intensificar os ataques contra as refinarias de petróleo russas, provocando escassez de gasolina e, consequentemente, aumento de preços.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.