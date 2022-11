'Volte para África'. Parlamento francês suspenso devido a insulto de deputado de extrema-direita

Grégoire de Fournas, do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional, reagiu a uma questão colocada ao governo por Carlos Martens Bilongo, do partido de esquerda França Insubmissa.

Uma sessão de questões ao governo francês foi suspensa pela presidente Yaël Braun-Pivet na quinta-feira devido a insultos racistas ouvidos no parlamento. Tudo aconteceu enquanto o deputado Carlos Martens Bilongo, do partido de esquerda França Insubmissa, colocou uma questão acerca de imigração clandestina. Nessa altura, o deputado Grégoire de Fournas do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (antiga Frente Nacional) gritou "volta para África".