Comissão Europeia: 'Controlos [de fronteiras] só em circunstâncias excecionais'

Comissão Europeia: "Os controlos temporários [de fronteiras] só podem ser usados em circunstâncias excecionais"

À SÁBADO a porta-voz da Comissão Europeia, Anitta Hipper, falou sobre o mecanismo europeu usado pela França para fechar as fronteiras e suspender temporariamente o acordo de Schengen. E explica as propostas de mudanças as estas regras que estão a ser negociadas com os Estados-membros.