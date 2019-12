Mais de 24 horas depois de o vulcão Whakaari ter entrado em erupção com 47 pessoas no local, as autoridades da Nova Zelândia continuam com dificuldades em chegar à ilha para procurar os "pouco prováveis" sobreviventes. Seis pessoas foram confirmadas mortas – uma delas morreu esta terça-feira no hospital – e oito pessoas estão desaparecidas. "Diria com forte convicção que ninguém na ilha sobreviveu", disse o vice-comissário da polícia neozelandesa, John Tims.

Quem são as pessoas que ainda estão desaparecidas?

O jornal britânico The Guardian baseia-se numa lista da Cruz Vermelha onde é possível listar as pessoas que estão desaparecidas desde o desastre e revela alguns dos desaparecidos.

Anthony e Kristine Langford, juntamente com os filhos Jesse e Winona, de 19 e 17 anos, fazem parte da lista de pessoas desaparecidas na White Island. A confirmação foi dada pelo diretor de um colégio de Sydney onde andaram membros da família australiana: "É com pesar que confirmo que membros da nossa família estão desaparecidos após o desastre".





I have spoken with relatives of the Langford family missing after the #NZVolcano at White Island. They’re hopeful Anthony, Kristine, Jesse & Winona will br found at hospital or sheltering on the island. They’re asking for anyone who recognises them to speak up. @7NewsSydney pic.twitter.com/zHpbWR2v8P — Andrew Denney (@Andrew_Denney) 9 de dezembro de 2019





Gavin Dallow, de 52 anos, e a mulher Lisa, de 48, estavam com a filha Zoe, de 15 anos, a fazer um cruzeiro de duas semanas. Gavin e Zoe continuam desaparecidos mas Lisa foi encontrada viva num dos hospitais da Nova Zelândia que recebeu os feridos.

Também Julie e Jessica Richard, mãe e filha de Brisbane, fazem parte da lista. À ABC, a irmã de Julie garantiu ter ligado para sete hospitais numa tentativa falhada de encontrar as duas mulheres, de 47 e 20 anos.

O casal Karla Mathews e Richard Aaron Elzer, ambos de 32 anos, não foram vistos desde a erupção do vulcão.

Também os alemães Angelika e Horst Westenfelder, de 63 anos, fazem parte da lista de desaparecidos.



Das seis pessoas confirmadas mortas, apenas uma identidade foi revelada. O guia Hayden Marshall-Inman, que trabalhava para a White Island Tours, perdeu a vida na ilha. De acordo com o Guardian a polícia ainda não confirmou a sua morte mas a família garante que faz parte das vítimas mortais.







Além das pessoas desaparecidas, que as autoridades não acreditam que possam ter sobrevivido, o número de mortos pode aumentar no hospital. Segundo o Ministério da Saúde neozelandês, dos 30 feridos hospitalizados há muitos com queimaduras graves, podendo haver quem não sobreviva aos ferimentos.

De acordo com a polícia local, entre os 47 turistas que se encontravam na ilha no momento em que o vulcão entrou em erupção estavam 24 australianos, nove americanos, cinco neozelandeses, quatro alemães, dois chineses, dois britânicos e um malaio.