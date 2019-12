Quatro jovens tapam com cimento memorial do atentado de Barcelona

Quatro jovens paquistaneses foram identificados em Barcelona por terem alegadamente tapado com cimento parte do memorial às vítimas do atentado terrorista de 17 de agosto de 2017 nas Ramblas. De acordo com o El País, a Guardia Urbana acusa os homens de danos ao património e de um presumível delito de ódio.

Os autores foram fotografados enquanto tapavam o memorial - que tem a frase "Que a paz te cubra, oh cidade de paz" em catalão, castelhano, inglês e árabe -, o que permitiu que as autoridades os localizassem e os identificassem.

Estos individuos han tirado cemento en el memorial a las victimas de Ramblas del #17A de #Barcelona, profanando gravemente la memoria de víctimas, familiares y policías que allí estuvieron.



Están detenidos y alegan que las letras árabes no se pueden pisar. Sigue la investigación pic.twitter.com/4UbEcZOUbJ — CPU Policías Unidos (@CPU_Police) 9 de dezembro de 2019

Segundo fontes policiais, os jovens passaram cimento sobre a inscrição em árabe da placa de homenagem por defenderem que "as letras árabes não se podem pisar".O memorial, que homenageia as 16 pessoas que morreram em agosto de 2017, já foi entretanto limpo.