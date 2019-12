Whakaari , no passado fim de semana. "Encontrámos pessoas mortas, a morrer e vivas, mas em vários estados de inconsciência", apontou Law em entrevista ao The Guardian. E se ele não tivesse chegado à ilha, também estas 12 pessoas teriam morrido.

O Whakaari vive para o turismo, mas é seguro visitar um vulcão ativo? "Quando um visitante entra num vulcão ativo, sabe que está a correr um risco. Maior ou menor segundo a história do vulcão", diz à SÁBADO José Madeira, professor do departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Visitaram o vulcão na Nova Zelândia e não voltaram. O que se sabe dos desaparecidos Mais de 24 horas depois de o vulcão Whakaari ter entrado em erupção com 47 pessoas no local, as autoridades da Nova Zelândia continuam com dificuldades em chegar à ilha para procurar os "pouco prováveis" sobreviventes. Seis pessoas foram confirmadas mortas - uma delas morreu esta terça-feira no hospital - e oito pessoas estão desaparecidas.

Mark Law e a equipa que entrou consigo no helicóptero passaram uma hora na ilha à procura de sobreviventes, mesmo com uma coluna de cinzas por cima deles. "Parecia que estávamos a correr por entre pó de talco. Era muito difícil respirar, mas a adrenalina era mais forte", disse. Carregaram os 12 feridos em dois helicopteros, em duas viagens, todos eles com queimaduras "horrendas". "A maior parte das pessoas nem conseguia falar, estavam cobertas em cinza e pó. Conforme pegávamos nelas a pele ia saindo."Jacinda Ardern agradeceu a esta equipa o esforço que fizeram. "Estes pilotos tomaram uma decisão muito corajosa sob circunstâncias extraordinariamente periogosas numa tentativa de salvar pessoas", apontou a primeira-ministra aos jornalistas. Law afirma apenas que era isso ou ficar a pensar naquilo que poderia ter feito.Mark Inman, irmão de uma das vítimas do vulcão, pediu à primeira-minstra que sejam feitos todos os esforços necessários para retirar os corpos da ilha, afirmando que se não tiram o do seu irmão, ele irá tirá-lo."Com as condições atuais, a luz do sol vai cozer e decompôr o seu corpo. Estamos a ir de uma situação em que poderiamos fazer o funeral de caixão aberto para nem sequer termos um corpo", apontou Inman numa carta para o Governo. Ainda não terá recebido qualquer resposta.