O vulcão Whakaari, ou White Island, entrou esta segunda-feira em erupção numa ilha da costa da Nova Zelândia. Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas – havendo ainda pessoas desaparecidas que podem levar a um aumento do número de mortos. Era "um acidente à espera de acontecer há muitos anos", garante Ray Cas, professor emérito da Universidade de Monash, na Austrália.

"Após visitá-lo duas vezes, sempre achei que era muito perigoso permitir aos grupos diários de turismo que visitassem o vulcão desabitado da ilha de barco e helicóptero", afirmou o especialista, citado pela SBS News, rádio e televisão neozelandesa.

Derek Wyman, geocientista na Universidade de Sydney, diz não perceber como é que é permitido aos turistas chegarem tão perto do vulcão: "Eu não recomendaria aos turistas que se aproximassem a um local que tem recentemente expelido material até 30 metros para o ar".





Já o especialista em turismo da Universidade Edith Cowan, também na Austrália, acredita que este acidente decorre na sequência de um aumento global de turistas que visitam vulcões ativos. Sentem-se atraídos por "um ambiente natural imprevisível".



Segundo a agência neozelandesa GeoNet, que monitoriza a atividade vulcânica e sismológica no país, ocorreu uma erupção vulcânica moderada cerca das 14h11 (01h11 em Lisboa). No local estavam cerca de 100 turistas, de acordo com o New Zealand Herald.



Os turistas efetuavam uma viagem pela ilha desabitada de Whakaari quando ocorreu a erupção, lançando rochas e uma grande nuvem de cinzas.

As equipas de emergência, apoiadas por sete helicópteros, estão no terreno a retirar as pessoas afetadas, algumas das quais estavam perto da cratera minutos antes da erupção, de acordo com imagens de uma câmara de rastreamento instalada na zona. A GeoNet alertou ainda para possíveis novas erupções ou sismos.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao redor da ilha e cancelaram imediatamente todas as excursões, incluindo as de barcos turísticos ao redor da ilha que é visitada anualmente por cerca de 10 mil pessoas.



Com Lusa.