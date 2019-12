Nova Zelândia encomendou 120 m2 de pele para tratar vítimas do vulcão Whakaari

A Nova Zelândia já pediu 120 metros quadrados de pele humana aos Estados Unidos para tratar as vítimas de queimaduras da erupção de segunda-feira do vulcão Whakaari, em White Island.

Ao todo, são 29 os pacientes que ficaram feridos e necessitam de pele que será aplicada às feridas depois de removido todo o tecido morto. De acordo com a estação televisiva estatal do país, a TVNZ, o Banco de Doadores de Tecidos de Victoria tinha disponível um metro quadrado de pele humana, ao qual vai acrescer ainda outro metro quadrado de pele enviada pelo serviço de doação de órgãos e tecidos de Sydney, na Austrália.

A maioria das vítimas apresenta queimaduras graves em mais de 30% do corpo e lesões por inalação de gás e cinzas. Os médicos não descartam que outros feridos possam morrer na sequência das queimaduras. Em média, um humano tem cerca de 20 metros quadrados de pele. À Sky News, cirurgiões indicaram que têm pela frente 500 horas de operações para fazer nos próximos dias e meses.

As operações de busca de oito turistas desaparecidos na ilha onde ocorreu a erupção do Whakaari foram suspensas esta quarta-feira devido ao aumento de atividade do vulcão. Um porta-voz da polícia neozelandesa explicou que embora a recuperação dos corpos seja uma prioridade, as equipas de socorro não devem ser colocadas em perigo.

Cerca de 50 pessoas visitavam a White Island, no norte da Nova Zelândia, quando o vulcão entrou em erupção repentinamente no início da tarde de segunda-feira.

Enquanto as autoridades da Nova Zelândia trabalham para identificar corpos, outras 30 pessoas permanecem em hospitais, a maioria com queimaduras graves em mais de 30% do corpo e com lesões por inalação de gás e cinzas. Os médicos não descartam que outros feridos possam morrer na sequência das queimaduras.

Das 47 pessoas da ilha no momento da erupção, com idades entre 13 e 72 anos, 24 eram da Austrália, nove dos Estados Unidos, cinco da Nova Zelândia, quatro da Alemanha, dois da China, dois do Reino Unido e um da Malásia.