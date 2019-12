Cinco portugueses estão retidos na Antártida e arriscam passar o natal naquela região remota do pólo sul. O regresso do grupo de viajantes, nos quais se encontram o empresário bracarense Artur Ferreira, a mulher e o professor universitário João Paulo Peixoto, deveria ter acontecido na passada quarta-feira, mas a empresa responsável pela expedição adiou-o por tempo indeterminado.Em comunicado, a ALE, empresa sediada no Utah, nos Estados Unidos, que opera viagens para aquele destino gelado, esclarece que o atraso no regresso está relacionado com novas exigências de documentação de aeronaves estrangeiras impostas pelo Governo do Chile, país para onde os portugueses deveriam regressar.