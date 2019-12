Eleito de Bolsonaro para liderar cultura brasileira defende que Terra é plana

Segundo Dante Mantovani, o novo encarregado da Funarte, a planicidade da superfície terrestre é "auto-evidente", e as imagens do planeta são geradas por computação gráfica. pic.twitter.com/UbSk5Zl7fR — Guilherme Macalossi (@GTMacalossi) December 2, 2019

O novo presidente da Fundação Nacional de Artes ( Funarte ), Dante Mantovani , viu o seu nome envolvido em mais uma polémica, depois de ter dito que o "Rock leva ao aborto e ao satanismo". O maestro e mestre em Linguística, que o chefe de estado do Brasil, Jair Bolsonaro , escolheu para liderar o órgão público que fomenta as artes no Brasil, acredita que a terra é plana e acusa a NASA de ser uma agência de fake news."Terrabolistas são ótimos em fazer piadinhas acerca da auto-evidente planicidade da superfície terrestre, mas são absolutamente incapazes de apresentar um único argumento ou prova da delirante esfericidade da Terra. O mais próximo que chegam de um argumento em favor da bola giratória são as imagens de computação gráfica feitas pela agência de desinformação e propaganda da Guerra Fria, a NASA, cujos próprios autores já vieram a público dizer que é tudo fake", escreveu Mantovani na sua página no Facebook. O responsável da Funarte apagou algumas das suas redes sociais, mas algumas das suas publicações foram colocadas a circular por outros internautas.Segundo a imprensa brasileira, Mantovani já defendera a teoria da Terra plana noutras ocasiões, exigindo que sejam apresentadas provas que a "terra é uma bola de água giratória". "Aposto que vai adiar essa prova ad eternum e citar uma fonte inquestionável, o estúdio fotográfico da NASA, que tem tido ótimos desenhistas, alguns inclusive que já revelaram as fraudes praticas por lá", disse, citado pelo site G1.Mantovani tem sido muito criticado desde o início da semana depois de se ter tornado viral um vídeo do seu canal de Youtube onde diz que o "rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto". Para o recém-nomeado presidente da Funarte, "a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo".Citado pela imprensa brasileira, o novo líder cultural argumentou, por exemplo, que "agentes comunistas infiltrados na 'CIA' [Agência Central de Inteligência norte-americana] foram responsáveis por distribuir LSD [uma forte substância alucinógena] a jovens durante o festival de Woodstock".A Funarte é uma das fundações mais importantes de fomento à arte no Brasil, através de prémios e concursos, publicados em editais.Com Lusa