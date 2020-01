Vinte e cinco reclusos fogem de prisão no Brasil

No Brasil, 26 reclusos fugiram da prisão no estado do Acre. Só um foi apanhado até agora, de acordo com as autoridades policiais do estado.

A fuga ocorre apenas um dia depois de 75 reclusos terem fugido de uma cadeia no Paraguai, junto à fronteira com o Brasil. As autoridades paraguaias revelaram no domingo, dia 19 que entre os evadidos, se encontram membros do gangue mais sofisticado e poderoso do Brasil, o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Porém, as autoridades brasileiras indicaram que não é claro se há membros do PCC entre os evadidos da prisão do Acre ou se as duas fugas estão relacionadas.

Segundo a Reuters, os membros de gangues que se encontram em prisões e se envolvem em conflitos sangrentos, têm grande poder nas prisões brasileiras. No Brasil, pelo menos 750 mil pessoas encontram-se em prisões. É o terceiro número mais alto no mundo.