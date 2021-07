O caminho de Orbán, o autocrático

Populista, autoritário, oligarca, eurocético e conservador, Viktor Orbán tem por modelos a Rússia, a China ou a Turquia. Apreciador de Bolsonaro, o primeiro-ministro da Hungria tem procurado limitar a ação da comunicação social e do sistema judicial e, desde 2011, com a mudança da Constituição húngara, levou o país para um clima de restrição de liberdades individuais, desrespeito pela diferença, xenofobia e deriva para as ideologias de extrema-direita. Num dos seus muitos discursos acesos, em 2018, deixou bem claras as suas posições – "Temos de afirmar que não queremos ser diversos e não queremos ser misturados: não queremos que a nossa cor, as nossas tradições e a cultura nacional sejam misturadas com as de outros. Não queremos isso, de maneira nenhuma. Não queremos ser um país diverso."

Entrou no mundo da política como sociólogo no ministério da Agricultura, recebeu uma Bolsa da Fundação Soros para estudar Ciência Política em Oxford, Inglaterra, e em 1990 concorreu às eleições para o parlamento húngaro, as primeiras depois do Comunismo. Por essa altura já tinha sido um dos membros fundadores do partido Fidesz, a Aliança dos Jovens Democratas, e já era um dos rostos mais visíveis da oposição. Chegou a líder do partido em abril de 1993 e a organização passou a situar-se no centro-direita do espectro político. Cinco anos depois, Orbán tornou-se o segundo mais jovem primeiro-ministro da Hungria. Tinha 35 anos, fome de poder e de reformas, em especial na administração pública.

Despedimentos, tentativas sucessivas de centralização do poder e propostas de alteração da Constituição levaram a protestos ruidosos dos partidos da oposição. O clima de instabilidade continuou com demissões de secretários de Estado e de ministros, mas Viktor Orbán começou a criar a carapaça que lhe é reconhecida. Deixou de prestar contas ao parlamento durante mais de 10 meses e fez pressão sobre os meios de comunicação públicos ao mesmo tempo que aboliu as propinas universitárias e reintroduziu o apoio à maternidade.