Jeniffer W terá deixado uma menina de cinco anos morrer à sede, acorrentada e "sob o sol escaldante", em Mosul, no Iraque. Vai ser julgada na Alemanha.

Uma combatente alemã do auto-proclamado Estado Islâmico está a ser julgada pro crimes de guerra no seu país natal por ter deixado uma criança de cinco anos morrer à sede, no sol escaldante.



A cidadã alemã é identificada como Jennifer W. e tem 27 anos. Segundo a acusação, a militante do Estado Islâmico e o marido compraram uma criança como uma "escrava doméstica", enquanto viviam em Mosul, no norte do Iraque, em 2015.



"Quando a criança adoeceu e urinou no colchão onde dormia, o marido da acusada acorrentou-a na rua como castigo e deixou a criança morrer de sede no calor escaldante." Segundo a acusação, Jennifer W permitiu ao marido que o fizesse e não tentou salvar a rapariga.



A mulher está a ser acusada de crimes de guerra, homicídio e ainda ofensas com armas. O julgamento vai acontecer em Munique, num tribunal que lida com segurança do estado e casos de terrorismo.



A mulher de 27 anos abandonou a Alemanha em Agosto de 2014. Daí viajou para a Turquia, de onde saiu para a Síria e, posteriormente, Iraque, onde se alistou no grupo terrorista, em Setembro desse ano.



Já em Mosul, enquanto a cidade estava sob o controlo do auto-proclamado Estado Islâmico, Jeniffer W. foi recrutada para um esquadrão que tinha por missão impor a moralidade do grupo terrorista. As suas funções incluíam patrulhar as cidades de Falluja e Mosul e "assegurar que as mulheres cumpriam com as regulações relativas a comportamento e e vestuário", refere a acusação.



A jovem de 27 anos fazia-se acompanhar de uma arma Kalashnikov, uma pistola e um colete explosivo pronto a detonar, refere ainda a procuradoria alemã.



Jeniffer W. foi detida quando se deslocou à embaixada de Ankara, na Turquia, para novos documentos de identidade, em Janeiro de 2016, meses depois da morte da criança. As autoridades turcas detiveram-na quando deixou a embaixada e extraditaram-na para a Alemanha uns dias depois.



De início, a mulher pôde voltar à sua casa na Saxónia. Mas quando voltou a tentar voltar para território sob o controlo do auto-proclamado Estado Islâmico, a polícia alemã prendeu-a.



A mulher arrisca pena de prisão perpétua, mas o início do julgamento ainda não tem data marcada.