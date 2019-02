Samuel Little confessou ter matado mais de 90 mulheres. A cumprir três penas de prisão perpétua, o homem de 78 anos guardou tão bem as suas memórias que conseguiu desenhar retratos de várias das suas vitimas. Agora, o FBI partilhou os retratos de forma a tentar identificar as vítimas do assassino em série.

Apesar de ter confessado os crimes que cometeu entre 1970 e 2005, algumas das vítimas nunca foram identificadas.

De acordo com o FBI, Little recorda com "grande precisão" os nomes das suas vítimas, as suas idades, os lugares e as circunstancias dos crimes. Nos retratos que pintou recordava a cor dos olhos e dos cabelos das vítimas. Desenhou, inclusive, uns brincos vermelhos numa das mulheres.

Em novembro do ano passado, as autoridades começaram a ouvir sobre os crimes que Little cometeu ao longo de várias décadas. Descreveu sítios, caras e ruas de cidades pequenas. Os investigadores acreditam que o homem "apanhava" mulheres vulneráveis em bares e discotecas e as estrangulava até à morte no banco de trás do seu carro.

Descrito como um psicopata carismático, que espancava brutalmente as vítimas antes de as estrangular, Samuel Little começou a contar os pormenores sórdidos dos seus crimes na prisão. Quando falava dos homicídios, não só não mostrava remorsos como chegava a reagir com um "entusiasmo assustador", contaram os investigadores.

Samuel Little foi encurralado em 2012. No Kentucky, foi seguido por dois detetives até um centro de sem-abrigos – quando Tim Marcia e Mitzi Roberts o encontraram, tinha já estado 10 anos na cadeia por crimes como assalto à mão armada, rapto e violação. Ao longo de 50 anos foi preso mais de 100 vezes mas "foi-se safando vezes e vezes sem conta", explicou Beth Silverman, a procuradora-geral do condado de Los Angeles, ao New York Times.

Já na cadeia do condado de Los Angeles, amostras de ADN começaram a associá-lo a casos não resolvidos de mulheres assassinadas. Em novembro de 2018, o ranger do Texas James Holland conseguiu que Little confessasse mais de 90 homicídios.