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26 de junho de 2026 às 11:17

Comunidade venezuelana no Equador cria pontos de recolha de bens para apoiar vítimas dos sismos

A comunidade venezuelana em Quito, no Equador, criou vários pontos para entrega de bens para enviar para o seu país de origem, após os violentos sismos de quarta-feira à noite.

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