Venezuela/sismo: Sobe para 95 número de portugueses mortos e há 58 desaparecidos

Edição de 30 de junho a 6 de julho

O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 95 e registam-se 58 portugueses desaparecidos, revelou este domingo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).



Sismos causaram muita destruição AP

Entre os 95 cidadãos portugueses mortos, em que 82 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 78 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço divulgado no sábado contabilizava 93 cidadãos portugueses mortos e 57 desaparecidos.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.