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05 de julho de 2026 às 15:35

Procura por vítimas entre os escombros mantém-se na Venezuela

As equipas de resgate e os familiares das vítimas continuam a recuperar corpos entre os escombros, 10 dias depois dos sismos que causaram milhares de mortos e deixaram um rasto de destruição na Venezuela.

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