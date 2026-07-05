Quer ajudar as vítimas do sismo na Venezuela? Saiba como

Doar a organizações que trabalham no terreno pode ser uma forma de ajudar a população da Venezuela depois do duplo sismo que matou mais de duas mil pessoas.

Na semana passada um duplo sismo de magnitude 7,2 e 7,5 atingiu várias zonas no norte da Venezuela e deixou a região devastada. Segundo o governo venezuelano, o número de pessoas que perderam a vida já é superior a duas mil e os feridos ultrapassam os onze mil.



Depois de ficar com as casas destruídas, a população vive agora em parques na cidade Miguel Medina/Pool Photo via AP

Várias são as organizações internacionais que se encontram no terreno e que estão a fazer campanhas de angariação de fundos para ajudarem a população, exemplo disso é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) que, em conjunto com outros parceiros da ONU, está a distribuir artigos de primeira necessidade e de emergência; a criar centros multisserviços e implementando uma ferramenta de registo que possa ser utilizada nesses centros, com vista a identificar necessidades específicas de proteção.

Soraya Ventura, diretora nacional para a missão de Portugal com o ACNUR, reforça que “os bens essenciais são fundamentais, e o apoio financeiro permite agir com maior rapidez e responder de forma mais eficiente às necessidades de que precisa”. O que pode fazer para ajudar neste processo?

Como cada pessoa pode doar?

As doações para o ACNUR podem ser feitas de forma pontual ou regular. Para doar pontualmente basta utilizar o MBWaye enviar o valor desejado para o número 911 062 339, por transferência bancária ou através do site da fundação.

É também no mesmo site onde se pode inscrever para passar a ser um doador regular.

Vale a pena recordar que as doações monetárias para ONGs, IPSS ou entidades de utilidade pública podem ser deduzidas no IRS. No total é possível deduzir 25% do total doado, no ano anterior, à coleta de IRS, no entanto muitas vezes a dedução está limitada a 15%.

Para isso deve guardar os recibos ou comprovativos de donativo emitidos pela instituição e apresentá-los quando estiver a submeter a sua declaração de IRS, neste caso a partir de 1 de abril de 2027.

Como é que as empresas podem doar?

A ACNUR Portugal reforça que “o apoio regular das empresas parceiras garante que a ajuda continua durante os meses de reconstrução, permitindo que as famílias recuperem as suas vidas e as suas casas com dignidade”.

Para se tornar parceiro da fundação as empresas podem doar através do site ou do IBAN PT50 0010 0000 59364360001 04. O ACNUR refere ainda que as empresas podem entrar em contacto direto através do mail aliancas@pacnur.org para “conhecer os benefícios fiscais e reequacionais de fazer parte da rede de parceiros”.