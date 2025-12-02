Sábado – Pense por si

Desde o início da campanha de bombardeamentos contra embarcações no mar das Caraíbas e no oceano Pacífico, em setembro, realizaram-se “no total, 21 ataques contra barcos com drogas, o que resultou na morte de 82 narcoterroristas”.

Os Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter um plano de contingência caso o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fuja do país, no contexto das tensões bilaterais pós-destacamento de tropas norte-americanas nas Caraíbas e no Pacífico para combater o narcotráfico.

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela AP

A porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, quando questionada em conferência de imprensa sobre as medidas que Washington tomará caso Maduro abandone a Venezuela, assegurou que o Departamento de Defesa tem “uma resposta planeada e pronta” e está “totalmente à disposição” do inquilino da Casa Branca, Donald Trump, “para fazer o que for necessário”.

“Estamos sempre preparados. Temos planos para todas as contingências e vamos garantir que, no que diz respeito ao tráfico de droga, o desmantelaremos”, declarou a porta-voz, reiterando que o “objetivo é eliminar os narcoterroristas e erradicar essa ameaça que está a envenenar o povo norte-americano”.

“Esta é uma missão fundamental para proteger o país e orgulhamo-nos de fazer parte dela”, acrescentou.

Desde o início da campanha de bombardeamentos contra embarcações no mar das Caraíbas e no oceano Pacífico, em setembro, realizaram-se “no total, 21 ataques contra barcos com drogas, o que resultou na morte de 82 narcoterroristas”, confirmou Wilson, afirmando que “cada ataque contra essas organizações é realizado em defesa da segurança vital dos Estados Unidos”.

Venezuela: EUA afirmam ter plano de contingência caso Maduro fuja do país