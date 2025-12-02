Pré-candidato à presidência do Peru sai ileso depois de carro ser atingido por tiros

As eleições presidenciais do Peru estão marcadas para o dia 12 de abril de 2026.

O pré-candidato à presidência do Peru pelo partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, saiu ileso depois do seu veículo ter sido atingido por vários tiros, esta terça-feira em Cañete.



Segundo o meio de comunicação peruano, RPP, por volta das 10h50, horas locais, 15h50 em Lisboa, os agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional já estavam no local. Até ao momento ainda são desconhecidas as causas do ataque.

“Este é um mau começo para a campanha”, afirmou o antigo primeiro-ministro Pedro Cateriano ao mesmo meio. “Infelizmente estamos a passar por um período de criminalidade elevada, mas devemos condenar veementemente este ataque”, advertiu.

Rafael Belaúnde é neto do antigo presidente do Peru, Fernando Belaúnde.

O ex-ministro do interior do Peru, Gino Costa, numa publicação na rede social X considerou o ataque um “grave atentado” à vida do candidato. “A justiça deve punir rápida e firmemente os responsáveis”, acrescentou.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

