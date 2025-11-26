Sábado – Pense por si

26 de novembro de 2025 às 14:30

Apoiantes de Maduro marcharam na Venezuela num momento em cresce a tensão com os EUA

Num momento em que aumenta a tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos, os apoiantes do presidente, Nicolás Maduro, saíram à rua em Caracas para manifestar o seu apoio ao governo venezuelano.

