Uma cidadã australiana vegan processou os vizinhos devido ao cheiro do peixe e da carne que vinha dos seus churrascos. O caso chegou ao Supremo Tribunal e a mulher diz que está ainda a considerar tomar mais ações legais contra os vizinhos consumidores de carne.Os dois tribunais por onde passou o caso deram pouca importância às queixas feitas por Cilla Carden relativas aos seus vizinhos, mais particularmente ao cheiro dos seus cozinhados que incluem seres vivos. Mas não foi só devido ao cheiro a carne cozinhada que foram feitas as queixas. Das queixas fazem também parte o fumo de cigarros, o barulho de cadeiras a arrastar no cimento, o chilrear dos pássaros e ainda o som das crianças a jogarem basquete. A luta legal dura desde agosto de 2017 quando entraram as primeiras queixas.Segundo Carden, que mora em Girrawheen, os vizinhos fazem estas ações propositadamente para a importunar, afirmando que perdeu qualidade de vida derivado a estas disputas e alegados importúnios. "Eles puseram ali o grelhador para que eu possa cheirar o peixe. Já só me cheira a peixe e não consigo aproveitar o meu quintal, não consigo ir lá", disse a mulher citada pelo jornal The Guardian.A vegana afirma ainda que já não consegue dormir e que só deseja conseguir viver a sua vida em paz.Em declarações ao canal de televisão australiano Nine, um vizinho afirmou ter retirado o grelhador e impedido os seus filhos de jogarem basquete. Mas outros vizinhos não estavam tão dispostos a fazer o mesmo. "Os pedidos da senhora Carden foram considerados pelo tribunal como não sendo razoáveis e que na verdade tentavam constrangir a habilidade dos outros proprietários de apreciarem os seus territórios de forma aceitável e razoável".O Supremo Tribunal considerou que Carden não tinha razão para um recurso, o mês passado, pedindo apenas a todas as partes que tentem chegar a um consenso que permita uma vida harmoniosa.