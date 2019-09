Adolescente fica cego e surdo por só comer batatas fritas e salsichas

Durante uma década, o jovem de 17 anos viveu de uma porção diária de batatas fritas, salsichas, salgados, pão e carne processada. Da dieta resultou numa série de deficiências vitamínicas e levou o rapaz a desenvolver uma condição chamada neuropatia ótica nutricional (NON) – muito comum em crianças subnutridas em países em desenvolvimento.

A doença manifesta-se com danos no nervo óptico, o que leva à perda de visão e, se não diagnosticado, à cegueira. O paciente de Bristol, no Reino Unido, não quis dar o nome, mas afirma que também desenvolveu perda auditiva e fraqueza óssea, sendo a primeira pessoa a ficar com estes sintomas por má alimentação.

O jovem sofria de um distúrbio alimentar raro desde a escola primária – o distúrbio do consumo alimentar restritivo da alimentação (ARFID) – tornando os doentes sensíveis ao sabor, textura, cheiro ou aparência de certos alimentos.

A médica Denize Atan, da University Hospitals Briston NHS Foundation Trust, no Reino Unido, que tratou do paciente, disse ao jornal britânico The Telegraph que há uma falta de consciencialização entre os profissionais de saúde e o público sobre a ligação entre uma má dieta e a perda de visão. "A ligação entre a má nutrição e a visão já é conhecida há algum tempo, pelo menos entre os especialistas em neuro-oftalmologia. O problema é que a consciencialização entre outros profissionais de saúde não é assim tão grande", acrescentou.

Os cientistas já manifestaram anteriormente a preocupação de que a maioria das dietas britânicas seja cada vez mais composta por alimentos processados de baixa qualidade. Um estudo realizado em 19 países europeus pela Universidade de São Paulo, no Brasil, revelou que as famílias britânicas compram mais alimentos ultra-processados do que qualquer outro na Europa, o que equivale a 50,7% da dieta.

O rapaz foi pela primeira vez ao médico de família com 14 anos a queixar-se de cansaço. O médico disse que estava saudável e que era apenas um "comedor exigente". Um tempo depois, as análises revelaram que estava anémico devido a uma deficiência de vitamina B12, que causa fatiga. Foi tratado com injeções de vitaminas.

Aos 15 anos, a sua audição começou a deteriorar-se e logo de seguida também a visão. Mas apesar de ter feito uma ressonância magnética, não foram detetados danos nos ouvidos. Dois anos depois, tinha uma visão de 20/200, tornando-o legalmente cego.

A mãe do jovem disse The Telegraph que a condição "destruiu a vida do filho", o rapaz desistiu da faculdade e a mãe despediu-se do trabalho para cuidar dele a tempo inteiro. E afirma: "ele não tem vida social para falar agora. Depois de deixar a escola, entrou na faculdade para fazer um curso de informática. Mas teve que desistir porque não podia ver ou ouvir nada".