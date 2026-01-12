Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de janeiro de 2026 às 16:00Associated Press

Trump diz que os EUA vão ficar com a Gronelândia “de uma forma ou de outra”

O presidente dos EUA, Donald Trump, sublinhou, este domingo, que os EUA vão ficar com a Gronelândia “de uma forma ou de outra”, porque se não tomarem a este território “a Rússia ou a China” tomarão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana