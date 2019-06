No dia em que se assinalam 30 anos do massacre de Tiananmen, os turistas passeiam pelo local sob um dispositivo de segurança mais forte do que o habitual. A 4 de junho de 1989, o governo chinês enviou tropas e tanques para esmagar os protestos pró-democracia liderados por estudantes. O evento, cujo número de mortos nunca foi revelado pela China, é censurado nas notícias e redes sociais e a sua discussão, evitada.

"Isso é hoje? Esqueci-me", contou uma mulher aos repórteres da Reuters, Ben Blanchard e Michael Martina, no local. Contudo, afastou-os quando viu um guarda aproximar-se. A praça Tiananmen é hoje vigiada por centenas de polícias, com uniforme e à paisana. São conduzidas vistorias aos documentos de identificação e os carros são inspecionados. Milhares de visitantes esperam para entrar na praça, junto aos checkpoints de segurança.