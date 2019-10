Um morto e 17 feridos em acidente de autocarro em França

Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas, uma das quais em estado muito grave, num acidente hoje no sul de França com um autocarro de turismo que fazia a ligação entre Barcelona e Bordéus, informaram as autoridades.

O balanço "é provisório", sublinharam responsáveis citados pela agência France-Presse.

O autocarro, da empresa Flixbus , "virou-se sobre um dos lados por razões ainda não determinadas" quando circulava, cerca das 13:00 locais (12:00 em Lisboa), na autoestrada A61 no sentido Narbonne-Toulouse com 29 passageiros e uma condutora a bordo, precisou a prefeitura de Aude em comunicado.

A empresa, contactada pela AFP, disse que 19 pessoas seguiam a bordo, incluindo a motorista.

O autocarro fazia a ligação entre Barcelona, no norte de Espanha, e Bordéus, no sudoeste de França.

"Às 14:00 (13:00 em Lisboa), o balanço provisório é de uma pessoa morta, uma pessoa em urgência absoluta retirada de helicóptero para Montpellier, 16 pessoas em urgência relativa e 12 pessoas ilesas", acrescenta o comunicado.

"Mais de 10 veículos e 60 bombeiros, dois helicópteros com equipas médicas e 10 polícias" foram destacados para o local do acidente, bem como uma equipa de médicos e psicólogos especializados em situações de emergência.

As autoridades não deram pormenores sobre a identidade ou nacionalidade dos ocupantes do autocarro ou das vítimas.

Um autocarro de substituição foi enviado para recolher os passageiros ilesos, que foram encaminhados num primeiro momento para a localidade mais próxima, Bizanet.