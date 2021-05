UE exige que AstraZeneca entregue 120 milhões de doses de vacina até junho

A União Europeia acusou esta quarta-feira a farmacêutica AstraZeneca de violação flagrante do contrato de compra de vacinas contra a covid-19, exigindo a entrega das 300 milhões de doses contratualizadas até ao final de junho, uma vez que a empresa anglo-sueca prevê chegar apenas à entrega de 100 milhões de doses.

Após a audiência desta quarta-feira, realizada no âmbito de uma providência cautelar que decorre num tribunal civil de Bruxelas, o representante dos Estados-membros e da Comissão Europeia (que negociou as condições contratuais) argumentou que a AstraZeneca não mobilizou o máximo da sua capacidade de produção na Europa para cumprir o contrato celebrado com a UE.

A União Europeia quer agora pelo menos 120 milhões de doses de vacina contra a covid-19 até ao final de junho, com a AstraZeneca a ter entregado 50 milhões de doses até ao início de maio – apenas 25% das 200 milhões de doses que tinha prometido para aquela data.