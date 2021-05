Aos 77 anos, gabava-se de ser o playboy japonês. A mulher de 22 anos é suspeita de o matar

Kosuke Nozaki morreu em 2018, estendido no sofá de casa. Podia ter sido apenas mais uma morte tranquila, sem história, mas Kosuke era tudo menos tranquilo e sem história. Três anos depois, a sua mulher é a principal suspeita da morte do empresário japonês de 77 anos. Saki Sudo, à época com 22 anos, é acusada de homicídio por envenenamento.



Empresário do ramo imobiliário, Kosuke Nozaki ganhou fama em 2016 quando lançou a autobiografia O Don Juan de Kishu: O homem que doou 3 mil milhões de ienes a 4 mil lindas mulheres - à conversão atual, o valor referido ronda 22,5 milhões de euros. Nozaki via-se como um playboy ao estilo da personagem da literatura espanhola e definiu-se nesse mesmo livro: "A razão de ganhar dinheiro é para sair com mulheres atraentes. Não tenho interesse em carros ou casas. Em vez disso, tenho um desejo sem limites de ter sexo com mulheres bonitas". Como Suki Sado, a viúva, hoje com 25 anos e a braços com uma acusação por envenenamento do marido através de uma dose letal de drogas estimulantes, como as metanfetaminas.