Lukashenko diz que jornalista detido planeava 'rebelião sangrenta' na Bielorrússia

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse esta quarta-feira que o jornalista da oposição detido este domingo, Roman Protasevich, planeava uma "rebelião sangrenta" no país, avançou a agência noticiosa TASS, durante um discurso perante altos responsáveis do regime.

O líder bielorrusso indicou que as reações internacionais provocadas pelo desvio de um avião para deter o opositor "ultrapassam as linhas vermelhas" do país, chamando as medidas de "ataques". "Os nossos adversários do estrangeiro e do interior do país mudaram os métodos para atacarem o nosso Estado. Ultrapassaram uma infinidade de linhas vermelhas. Passaram para lá dos limites do entendimento da moral", disse Lukashenko, citado pela agência oficial Belta.

A reação de Lukashenko chega três dias depois do próprio presidente da Bielorrússia ter ordenado o desvio de um voo da companhia Ryanair entre Atenas, na Grécia, e Vílnius, na Lituânia, para Minsk, na Bielorrússia, que culminou na detenção do jornalista e ativista bielorrusso Roman Protasevich e da companheira.