Ucranianos manifestam-se contra a demissão do ministro da Defesa

Mykhailo Fedorov anunciou na quarta-feira que iria abandonar o cargo, após a demissão da primeira-ministra.

Centenas de manifestantes organizaram hoje protestos em várias cidades ucranianas, contra a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, conhecida na quarta-feira.



Ucranianos manifestam-se contra a demissão de Mykhailo Fedorov AP Photo/Danylo Antoniuk

Em Kiev, os jornalistas da Agência France Presse observaram centenas de pessoas reunidas numa praça no centro da cidade de Kiev, agitando bandeiras da Ucrânia e da União Europeia e gritando palavras de ordem como "vergonha" e "tragam Fedorov de volta". As manifestações que ocorreram um dia após o anúncio da saída de Mykhailo Fedorov no quadro de uma ampla reformulação do governo determinada pelo Presidente, Volodymyr Zelensky.

Mykhailo Fedorov anunciou na quarta-feira que iria abandonar o cargo, após a demissão da primeira-ministra. "Foi uma grande honra servir o povo ucraniano como ministro da Defesa", disse Fedorov numa longa mensagem difundida através das redes sociais onde enumerava o desempenho do Ministério da Defesa desde janeiro. Fedorov foi nomeado ministro da Defesa no início do ano.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, demitiu-se na terça-feira, com a aprovação do Parlamento, como parte da reformulação do Governo iniciada pelo Presidente Volodymyr Zelensky. O chefe de Estado ucraniano ainda não nomeou um sucessor para a chefia do Governo.